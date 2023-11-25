Мужчина, находящийся в международном розыске, экстрадирован в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Лицо, находящееся в международном розыске, экстрадировано в Азербайджан.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, на основании ходатайства Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Алзамина Мустафаева в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года.

Так, в связи с тем, что по уголовному делу, по которому в прокуратуре Джалилабадского района было проведено предварительное расследование, были выявлены основательные подозрения в совершении Алзамином Мустафаевым хищения с причинением значительного ущерба в сговоре с группой лиц, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, и он был объявлен в международный розыск.

Алзамин Мустафаев был задержан на территории Республики Беларусь и 25 ноября доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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