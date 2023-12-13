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Может ли перевод школ на дистанционное обучение предотвратить быстрое распространение кори?

Общество Материалы 13 декабря 2023 16:47 (UTC +04:00)
Может ли перевод школ на дистанционное обучение предотвратить быстрое распространение кори?

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В последние месяцы "завозные" случаи кори привели к ее локальному распространению в различных регионах Азербайджана. В настоящее время вирус распространяется в основном среди школьников и студентов. Так, в минувшие месяцы в Шекинской городской гимназии-интернате с интегрированным обучением занятия были временно приостановлены из-за массового заболевания корью. Кроме того, в Загатальскую центральную районную больницу с 11 октября по 17 ноября 2023 года поступило 64 обращения с симптомами кори.

Среди учащихся ряда средних школ в регионах страны были выявлены случаи заражения корью. А в Баку на основании решения Центра гигиены и эпидемиологии Гарадагского района, в связи с выявлением заболевания корью среди учащихся начальные классы полной средней школы №195 были переведены на дистанционное обучение сроком на 14 дней.

Может ли перевод школ на дистанционное обучение предотвратить быстрое распространение кори?

Как сказал Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов, в системе образования обучается 1,6 миллиона учащихся.

По его словам, в настоящее время, учитывая сезонные заболевания, распространение вирусов, любой факт заражения может привести к быстрому распространению среди других людей.

"Здесь также есть следующие два фактора. Первый связан с вопросами касательно оказания медицинских услуг в средних общеобразовательных школах, а второй с тем, что учащиеся не привлекаются к медобследованию. В школах, где фиксируются случаи кори, занятия обязательно должны проводиться дистанционно в период не менее 14 дней. Нельзя допускать организации учебного процесса в традиционной форме, так как это опасно", - сказал Асадов.

Отметим, что ранее министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал, что в настоящее время не рассматривается возможность перехода всех школ на дистанционное обучение.

"Сейчас вероятности масштабного перехода на дистанционное обучение нет. Это может коснуться отдельных школ или классов, и пока это коснулось только одной школы", - сказал министр.

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