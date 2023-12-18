Вакцинация является самым эффективным способом защиты от кори - специалист-эксперт минздрава Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Вакцинация является самым эффективным способом защиты от кори.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, об этом сказала специалист-эксперт министерства здравоохранения, эпидемиолог Нигяр Муталибова.

"Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся повышением температуры, интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей и слизистой оболочки глаз, а также высыпания папулезного характера. Инфекция является антропонозной, то есть встречается только у людей.

Корь может наблюдаться в любом возрасте, но чаще она встречается у детей от одного года до 4-5 лет. До 6-месячного возраста корь встречается редко, а дети в возрасте до трех месяцев, как правило, не болеют корью вообще. Это связано с наличием пассивного иммунитета, который передается матерью ребенку.

Заражение от больного человека может произойти за 4-5 дней до и через 5 дней после появления сыпи", - отметила эпидемиолог.

Говоря о симптомах и заражении корью, эксперт упомянула, что передача инфекции происходит воздушно-капельным путем.

"При кашле и чихании вирус кори выделяется во внешнюю среду через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и может распространяться в другие помещения потоком воздуха на большие расстояния.

Выделяют три основных периода клинических проявлений кори: катаральный или начальный (продромальный) период, период высыпаний и период пигментации.

Начальный период заболевания характеризуется повышением температуры тела до 38,5 - 39°С, поражением верхних дыхательных путей и конъюнктивы. В начале заболевания развивается ринит (насморк), боль в горле, сухой кашель, иногда синдром крупа. Помимо этого, наблюдаются боязнь света, гиперемия конъюнктивы, отечность век.

Период высыпаний начинается на 4-5-й день болезни и характеризуется высыпаниями папулезного характера. Первые элементы сыпи появляются в виде небольших розовых пятен за ушами, на спинке носа, которые быстро увеличиваются в размерах, а иногда и сливаются. В течение суток сыпь распространяется на лицо, шею, проявляется отдельными элементами на груди и верхней части спины. В последующие дни она отмечается в верхних и нижних конечностях", - подчеркнула специалист-эксперт.

Врач также рассказала о том, какие осложнения может вызвать корь.

"Осложнения при кори могут возникнуть на любой стадии заболевания, в основном они связаны с вторичным инфицированием. Осложнения проявляются воспалением дыхательных путей (бронхит, пневмония), воспалением среднего уха (отит), воспалением головного и спинного мозга (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит)", - сказала она.

Говоря о том, какие противоэпидемические меры следует проводить при обнаружении кори, эксперт отметила, что в начале заразившихся корью изолируют на срок до 5 дней после появления высыпаний.

"При возникновении осложнений изоляцию продлевают до 10 дней. Лицам, контактировавшим с заразившимся вирусом, а также детям, не болевшим корью, вводят гамма-глобулин (пассивная иммунизация).

В очаге кори дезинфекцию не проводят, регулярно делают влажную уборку и проветривают помещение.

Профилактика кори заключается в принятии комплексных мер. Важной мерой профилактики распространения кори в детских учреждениях является ранняя диагностика и своевременная изоляция больного.

При выявленном источнике инфекции вакцинированные дети должны находиться под наблюдением. Невакцинированных детей, контактировавших с заразившимся вирусом и проходящих обследование на корь, изолируют. При контакте с заразившимся вирусом кори рекомендуется получить прививку от кори в течение 72 часов", - сказала Н.Муталибова.

Она также сообщила, что, как и при других инфекциях, диагноз кори подтверждается после проведения лабораторных исследований.

"Поскольку возбудителем заболевания является вирус, его диагностику проводят путем обнаружения специфической белковосодержащей части вируса, то есть антигена (серологический метод) и/или путем обнаружения генетического материала вируса посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Важно знать, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от кори.

В Азербайджане для борьбы с корью, эпидемическим паротитом и краснухой применяется комбинированная трехкомпонентная вакцина, привезенная министерством здравоохранения", - добавила эксперт.

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