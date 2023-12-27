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Определен статус государственного заповедника "Хыналыг и Кочевой путь"

Общество Материалы 27 декабря 2023 16:23 (UTC +04:00)
Определен статус государственного заповедника "Хыналыг и Кочевой путь"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в "Перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики", добавлен Государственный историко-культурный и этнографический заповедник "Хыналыг и кочевой путь".

Регистрационная часть документа отменена.

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