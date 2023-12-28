В Лачине еще 25 семьям вручили ключи от домов

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Сегодня очередным семьям, прибывшим в Лачин, были вручены ключи от домов.

Как сообщает в четверг Trend, еще 25 семей, переехавших в город Лачин, получили ключи от своих квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, ОАО "Лачинская служба благоустройства", ООО "Бакинская служба благоустройства" и другие лица.

Сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) проинформировали лиц, переехавших в Лачин, о минах и неразорвавшихся боеприпасах, и посоветовали им не входить на непроверенные агентством территории.

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