Специфического лечения кори не существует - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Специфического лечения кори не существует, и давать детям какие-либо лекарственные препараты без назначения врача не правильно.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации педиатра Азербайджанского НИИ педиатрии им. К. Фараджевой Севиндж Мехтиевой в аккаунте министерства здравоохранения в соцсети.

Она отмечает, что врач назначает терапию в зависимости от симптомов, тяжести заболевания и возможных осложнений.

"Лекарства, которые врач может назначить при типичном течении кори - это жаропонижающие средства, когда температура поднимается выше 38°C, витамин А (во время кори запасы витамина А в организме истощаются, что приводит к снижению устойчивости к болезням и вторичным инфекциям), противокашлевые препараты, назальные капли на короткий период при насморке и заложенности носа", - говорится в публикации.

Отмечается, что антибиотики врач может назначить только при развитии вторичных бактериальных осложнений или для их предотвращения.

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