Кабмин Азербайджана внес изменения в порядок выплаты ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок выплаты единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц вместо пособия по расходам на питание, а также выплат из государственного бюджета по коммунальным и другим услугам".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, выплата ежемесячного пособия не будет распространяться на уклоняющихся от срочной действительной военной службы лиц со статусом вынужденных переселенцев.

Ранее это пособие не распространялось на лиц со статусом вынужденных переселенцев, уклоняющихся от призыва на военную службу по мобилизации.

Отметим, что данный порядок разработан в целях обеспечения исполнения пункта 2.1 указа Президента Азербайджанской Республики от 23 января 2017 года № 1206 "Об установлении единого ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц".

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