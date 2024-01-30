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В Лачин возвращаются еще 72 бывших вынужденных переселенца

Общество Материалы 30 января 2024 07:21 (UTC +04:00)
В Лачин возвращаются еще 72 бывших вынужденных переселенца

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин.

Как сообщает Trend, 30 января очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Лачин из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Лачин возвращаются еще 23 семьи – 72 человека.

Жители Лачина выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 431 семьи, или 1627 человек в городе Лачин.

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