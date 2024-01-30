На освобожденных территориях Азербайджана одобрено 6 заявок об аренде земельных участков

БАКУ /Trend/ - В связи с дачей согласия на предоставление в аренду земельных участков на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана министерством сельского хозяйства было одобрено шесть заявок (вместе с поступившими в предыдущие периоды) на земельные участки площадью 470,40 га.

Как сообщает во вторник Trend, об этом было сообщено на пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в 2023 году и предстоящим задачам.

Согласно информации, всего на данный момент одобрено 19 заявок на земельные участки площадью около 2 тысяч га.

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