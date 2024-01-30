Названо количество одобренных обращений о выделении земельных участков в Карабахе

БАКУ /Trend/ - В целом на сегодняшний день 372 заявки о выделении земельных участков в Карабахе площадью около 11 тысяч гектаров получили одобрение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом было сообщено на пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в 2023 году и предстоящим задачам.

Дано положительное заключение по 134 обращениям на выдачу земли площадью 4958,95 га, поступившим от Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана (вместе с заявлениями, поступившими в предыдущие периоды) о даче заключений о выделении земельных участков на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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