A-Qroup выплатила свыше 30 000 AZN на лечение своего застрахованного

На протяжении 2023 года страховая компания A-Qroup совместно с ЦКБ (Центральной Клинической Больницей) борются за жизнь одного застрахованного с онкологическим заболеванием.

За время лечения A-Qroup выплатила свыше 30 000 AZN. Страховая компания производит выплаты за лечение поэтапно, по мере прохождения лечения.

Впереди еще месяцы лечения. Мы все верим и надеемся, что все завершится благополучно!

СК A-Qroup продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

СК A-Qroup была учреждена в 1995 году, и оказывает услуги по 14 видам добровольного страхования.