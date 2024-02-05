Названо количество обезвреженных за неделю мин на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское агентство по разминированию опубликовало информацию о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство, за период с 29 января по 4 февраля на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 16 противотанковых мин, 78 противопехотных мин и 150 неразорвавшихся боеприпасов. От мин очищены 336,5 гектара земли.

Напомним, что операции по разминированию проводили Азербайджанское агентство по разминированию, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба Азербайджана.

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