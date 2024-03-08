Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию - Генсек Всемирного совета мусульманских общин

БАКУ /Trend/ - Исламофобия превратилась в идеологическую трагедию и в борьбе с ней уже принимается ряд решений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мухаммед Бечари во время выступления на панельном обсуждении на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"Дата "15 марта" была объявлена как День борьбы с исламофобией. К сожалению, мы были вынуждены учредить такой день.

Уже в речи политиков ряда стран Запада наблюдается проявление исламофобии. Как они могут так относиться к людям не своей религии, не своей расы?

В целом, дискриминация по отношению к другим религиям должна рассматриваться как преступление. Для этого должен быть международный закон", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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