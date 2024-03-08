Негативные последствия исламофобии неоспоримы - Яшар Чолак

БАКУ /Trend/ - Исламофобия в наши дни быстро распространяется, и ее негативные последствия неоспоримы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал вице-президент Центра исламских исследований турецкой организации "Türkiye Diyanet Vakfı" Яшар Чолак во время выступления в ходе обсуждений на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"Пропаганда проникает в сознание людей. Такие идеи, как "все мусульмане виноваты", внедряются в общественное сознание и представляют собой необоснованную идеологию. На основании проведенного исследования выяснилось, что каждый третий ребенок скрывает, что он мусульманин. Потому что он знает, видит, каково отношение к мусульманам", - сказал Я.Чолак.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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