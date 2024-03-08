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Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)

Общество Материалы 8 марта 2024 18:17 (UTC +04:00)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ЛАЧИН /Trend/ - Впервые за 32 года в Лачинском районе сыграли свадьбу.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в селе Забух состоялась свадьба двух молодых жителей села Нурлана Ализаде и Гульнар Джафаровой.

Отпраздновать этот радостный день собрались все жители села. Также в свадебном торжестве, наряду с членами семей молодых, жителями села, приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица. Перед началом свадебной церемонии прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена память шехидов. Собравшиеся гости благословили жениха и невесту.

Отметим, что в селе Забух обеспечено постоянное проживание 211 семей (808 человек). В новых домах, построенных для них, созданы все необходимые условия.

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Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу (ФОТО)
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