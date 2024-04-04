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Сборная Азербайджана по футболу установила рекорд последних 32 месяцев

Общество Материалы 4 апреля 2024 13:55 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по футболу установила рекорд последних 32 месяцев

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу установила рекорд последних 32 месяцев.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, команда продвинулась на самую высокую ступень в рейтинге ФИФА за последние 2 года и 8 месяцев.

Сборная с 1177,83 очками стала 112-ой в мире. Последний раз сборная на этой позиции была в августе 2021 года. В мае того же года сборная поднялась на 110-ю ступень.

Отметим, что самый низкий показатель команды за эти 32 месяца был в марте 2022 года - 129-е место.

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