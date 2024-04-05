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Пищевые патогены вновь активизировались - Теймур Мусаев

Общество Материалы 5 апреля 2024 11:29 (UTC +04:00)
Пищевые патогены вновь активизировались - Теймур Мусаев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Экономические и экологические изменения в мире привели к реактивации пищевых патогенов. В медицинских учреждениях использование безопасных продуктов питания имеет исключительно важное значение.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на итоговом отчетном совещании на тему "Оценка системы продовольственного контроля" сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, большинство пациентов более восприимчивы к микробиологическим и пищевым рискам, чем здоровые люди.

"С этой точки зрения, правильное установление мер контроля в отношении пищевых продуктов является вопросом, к которому министерство здравоохранения подходит внимательно и чутко", - добавил министр.

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