Азербайджанец из Украины завоевал олимпийскую лицензию в Баку

БАКУ /Trend/ - Представляющий Украину борец-азербайджанец Парвиз Насибов вышел в полуфинал европейского квалификационного олимпийского турнира в Баку.

Как сообщает Trend, в полуфинале соперником спортсмена, выступающего в весовой категории 67 килограммов, был Кристиан Ванша из Венгрии.

Парвиз Насибов, выигравший поединок со счетом 5:4, не только вышел в финал соревнований, но и завоевал лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024».

Следует отметить, что Парвиз Насибов является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

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