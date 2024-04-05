Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанец из Украины завоевал олимпийскую лицензию в Баку

Общество Материалы 5 апреля 2024 20:28 (UTC +04:00)
Азербайджанец из Украины завоевал олимпийскую лицензию в Баку

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Представляющий Украину борец-азербайджанец Парвиз Насибов вышел в полуфинал европейского квалификационного олимпийского турнира в Баку.

Как сообщает Trend, в полуфинале соперником спортсмена, выступающего в весовой категории 67 килограммов, был Кристиан Ванша из Венгрии.

Парвиз Насибов, выигравший поединок со счетом 5:4, не только вышел в финал соревнований, но и завоевал лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024».

Следует отметить, что Парвиз Насибов является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости