Кямран Алиев провел обсуждения с заместителем генсека ООН

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности и руководителем офиса ООН в Вене Гада Вали, сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кямран Алиев отметил, что под непосредственным руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева COP29 организована на самом высоком уровне.

На встрече говорилось о сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", организованной в рамках COP29 Генеральной прокуратурой Азербайджана, Управлением ООН по наркотикам и преступности, под сопредседательством министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов, которая состоится 15 ноября, была отмечена важность укрепления двусторонних отношений.

Гада Вали поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, подчеркнул, что крупнейшая климатическая конференция COP29 организована на высоком уровне под председательством Азербайджана, и выразил уверенность в расширении сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных структур.

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