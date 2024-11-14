COP for Hope: Нам нужен миллиард долларов в день для защиты от стихийных бедствий - главный редактор из Монтенегро

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях – политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал главный редактор отдела экологических новостей Телерадио Монтенегро (RTCG) Даниэль Гарич.

Он сообщил Trend, что в настоящее время для защиты от стихийных бедствий требуется один миллиард долларов в день.

Даниэль Гарич отметил, что эта сумма увеличивается с каждым днем.

Он также отметил, что ранее участвовал в нескольких мероприятиях COP и COP29 была самой хорошо организованной конференцией, которую он когда-либо посещал.

"Это 4-й COP, в котором я участвую. Я должен сказать вам, что это самая хорошо организованная конференция, которую я когда-либо посещал. Город полностью подготовлен к COP29. В каждом месте Баку вы можете увидеть специально подготовленные работы, связанные с COP29. Волонтеры COP29, в частности, очень дружелюбны. Здесь есть все, что нам нужно. Поэтому я должен поздравить Азербайджан и Баку.

Мой месседж - признать угрозу изменения климата. Это самая большая и самая страшная угроза человеческой цивилизации. К сожалению, некоторые мировые лидеры не хотят этого понимать. В настоящее время в мире есть только один игрок, это Европейский Союз.

Европейский Союз проводит четкую декарбонизацию и очень строгую климатическую политику. Я бы не сказал этого о других игроках. Я думаю, что новый Президент США Дональд Трамп все изменит. Возможно, он нарушит Парижское соглашение, которое представляет собой еще одну большую угрозу для человеческой цивилизации. Во всем мире мы уже видим больше наводнений, оползней и цунами. Климатический кризис уже у нас на пороге, и если не будут предприняты необходимые шаги, ситуация будет только ухудшаться.

Итак, прямо сейчас нам нужен миллиард долларов в день для защиты от стихийных бедствий. Эта сумма увеличивается с каждым днем.

Бедные страны Южного полушария планеты имеют столько проблем, что Северное полушарие не понимает этих проблем. Они просто хотят больше денег, нефти и газа. А это разрушает жизнь жителей Южного полушария. Времени нет. Я думаю, что это не благотворительность, это то, что они могут сделать, это то, что они должны сделать", - подчеркнул главный редактор.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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