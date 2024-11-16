Переход к экономически устойчивому будущему - один из самых актуальных вызовов - Вугар Керимов

БАКУ /Trend/ - Сегодня переход к экономически устойчивому, чистому и здоровому будущему является одним из самых актуальных вызовов, но в то же время это огромная ответственность, стоящая перед нами как обществом.

Как передает Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов во время выступления на презентации "Обзора результативности экологической деятельности (ОРЭД) Азербайджана", подготовленного Европейской экономической комиссией ООН.

Он отметил, что как надежный и ответственный член международного сообщества наше государство придает большое значение решению глобальных вопросов, связанных с окружающей средой, и проводит практическую работу в этом направлении.

"Принимая активное участие в решении глобальных экологических проблем в области окружающей среды, Азербайджан присоединился к более чем 20 экологическим конвенциям и соглашениям.

Основная миссия в области охраны окружающей среды заключается в сохранении экосистем, минимизации вредного воздействия на окружающую среду, обеспечении устойчивого развития с рациональным использованием природных ресурсов с целью обеспечения проживания людей в экологически чистой среде", - отметил он.

Заместитель министра сказал, что важные решения по озеленению экономики региона, принятые руководством страны в направлении восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, создают возможности для смягчения последствий изменения климата.

"Защита окружающей среды является приоритетом в процессе крупномасштабной реставрации и реконструкции, проводимой на этих территориях. На этих территориях внедряются такие инновационные подходы, как "умный город", "умное село", восстанавливается экосистема. В рамках концепции зеленого роста реализуется политика по превращению освобожденных от оккупации территорий в зоны "зеленой энергии" и достижению здесь цели углеродной нейтральности.

В последние десятилетия стихийные бедствия и экстремальные явления стали более частыми из-за последствий изменения климата. С целью усиления готовности к опасным гидрометеорологическим явлениям, совершенствования системы прогнозирования и раннего предупреждения в рамках государственных инвестиций успешно продолжаются работы по модернизации сети гидрометеорологических наблюдений", - сказал он.

В.Керимов также добавил, что до 2027 года в общем энергетическом балансе страны планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 33 процентов. В настоящее время этот показатель составляет 17 процентов.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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