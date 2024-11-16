На освобожденных территориях начаты работы по созданию системы управления отходами в соответствии с современными стандартами

БАКУ /Trend/ - Большая часть населения мира страдает от нехватки воды, и ожидается, что в будущем эта проблема усугубится.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов во время выступления на презентации "Обзора результативности экологической деятельности (ОРЭД) Азербайджана", подготовленного Европейской экономической комиссией ООН, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что в рамках Государственной водной комиссии осуществляются широкомасштабные мероприятия по эффективному использованию водных ресурсов, сокращению потерь, созданию новых источников воды, совершенствованию учета, электронизации управления и другим направлениям.

"Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 10 октября 2024 года утверждена "Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов". Реализация Национальной стратегии предполагает увеличение водных ресурсов, улучшение обеспечения качественной питьевой и оросительной водой, модернизацию управления в этой сфере, а также развитие сотрудничества в направлении соблюдения требований международных конвенций.

Сегодня основная обеспокоенность качеством атмосферного воздуха связана с быстрым ростом количества транспортных средств и использованием старых автомобилей, которые во многих случаях не соответствуют экологическим стандартам. Для сокращения выбросов из транспортного сектора принимаются меры по обновлению автопарка страны и расширению использования экологически чистых автомобилей. Применяются льготы для автомобилей с электрическим и гибридным двигателем, дифференцированный подход к импорту транспортных средств в зависимости от даты производства.

Внимания требует и вопрос обращения с отходами. В Баку уже есть достижения в области управления бытовыми отходами. В регионах предусматривается строительство современных региональных полигонов и пунктов, а также реабилитация существующих полигонов. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях также начаты работы по созданию системы управления отходами в соответствии с современными стандартами",- добавил замминистра.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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