Парламенты могут сыграть важную роль в решении проблем изменения климата – Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Парламенты могут сыграть важную роль в решении проблем изменения климата.

Как сообщает Trend, об этом на Парламентской встрече, организованной Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики в рамках COP29, заявил назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

M.Бабаев отметил, что парламенты ежегодно утверждают бюджет, принимаются экономические законы.

"На данный момент политические и экономические барьеры могут стать серьезной проблемой. Мы должны стать свидетелями как справедливых, так и амбициозных мер", - отметил он.

Отметим, что в Баку в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджана начала свою работу Парламентская встреча.

В двухдневном мероприятии примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентской встрече, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий изменения климата для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата, а также другие темы, будет принят итоговый документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.

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