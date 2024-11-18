Мы сообща должны активно работать во имя настоящего и будущего планеты – представительница Мальдив на COP29

БАКУ /Trend Life/ - Я во второй раз в прекрасном городе Баку, в Азербайджане. В последний раз мы были здесь на Международном астронавтическом конгрессе. Оба мероприятия организованы на самом высоком уровне. Об этом сказала Trend на COP29 представительница Мальдивской организации космических исследований Раушан Али Фираг.

"Баку - замечательный город. У меня уже есть три прекрасных шелковых ковра из Азербайджана. И я думаю, что планировка города и то, насколько удивительными и гостеприимными являются его жители, очень напоминает мне о том, насколько гостеприимны мальдивцы. А наше основное послание заключается в том, что мы готовы показать миру, что являемся лидерами в области устойчивости к изменению климата, но, безусловно, существуют проблемы с финансированием, инновационными решениями, которые крайне необходимы таким островам, находящимся под угрозой, как наш. И в этой сфере особо хотелось бы отметить роль женщин, которые составляют 50% нашего населения. Они принимают активное участие во всех видах деятельности, связанных с устойчивостью к изменению климата. Мы сообща должны активно работать во имя настоящего и будущего планеты", - отметила Раушан Али Фираг.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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