На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 ноября в рамках COP29 состоялась панельная дискуссия "Slow-Food: развитие устойчивого туризма с использованием местных агропродуктов".

Как сообщает Trend, на панельной дискуссии, проведенной под модераторством председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Флориана Зенгстшмида, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сельском хозяйстве и туризме в поддержку устойчивого развития.

На сессии обсуждалась роль местных аграрных продуктов и традиционных методов ведения сельского хозяйства в формировании устойчивых туристических практик с минимальным воздействием на окружающую среду.

На мероприятии заведующая отделом гастрономии Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Сакина Аскерова выступила с презентацией об опыте Азербайджана "Slow Food".

Участники дискуссии поделились своим опытом и предложениями по таким темам, как интеграция движения и принципов "Slow Food" в мировой туризм с глобальным, академическим и корпоративным подходом, построение моделей устойчивого агротуризма и гастротуризма, вклад местных агропродуктов в туризм, государственно-частное партнерство в устойчивом туризме и роль академических исследований.

Отметим, что в рамках COP29 в азербайджанском павильоне, расположенном в "Голубой зоне", ежедневно в 14:00-15:00 проводится презентация на тему "Slow Food".

"Slow food" - подход, который обеспечивает более здоровое питание, сохраняя традиции национальной и региональной кухни.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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