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На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)

Общество Материалы 19 ноября 2024 19:52 (UTC +04:00)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 19 ноября в рамках COP29 состоялась панельная дискуссия "Slow-Food: развитие устойчивого туризма с использованием местных агропродуктов".

Как сообщает Trend, на панельной дискуссии, проведенной под модераторством председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Флориана Зенгстшмида, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сельском хозяйстве и туризме в поддержку устойчивого развития.

На сессии обсуждалась роль местных аграрных продуктов и традиционных методов ведения сельского хозяйства в формировании устойчивых туристических практик с минимальным воздействием на окружающую среду.

На мероприятии заведующая отделом гастрономии Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Сакина Аскерова выступила с презентацией об опыте Азербайджана "Slow Food".

Участники дискуссии поделились своим опытом и предложениями по таким темам, как интеграция движения и принципов "Slow Food" в мировой туризм с глобальным, академическим и корпоративным подходом, построение моделей устойчивого агротуризма и гастротуризма, вклад местных агропродуктов в туризм, государственно-частное партнерство в устойчивом туризме и роль академических исследований.

Отметим, что в рамках COP29 в азербайджанском павильоне, расположенном в "Голубой зоне", ежедневно в 14:00-15:00 проводится презентация на тему "Slow Food".

"Slow food" - подход, который обеспечивает более здоровое питание, сохраняя традиции национальной и региональной кухни.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
На COP29 прошла панельная дискуссия на тему "Slow Food" (ФОТО)
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