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Увеличилось число подведомственных учреждений, не входящих в структуру минздрава Азербайджана

Общество Материалы 25 ноября 2024 19:21 (UTC +04:00)
Увеличилось число подведомственных учреждений, не входящих в структуру минздрава Азербайджана

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства здравоохранения Азербайджанской Республики".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, в список подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства здравоохранения, были внесены следующие изменения:

- Республиканский Банк крови

- Гянджинское отделение Республиканского Банка крови

- Шекинское отделение Республиканского Банка крови

- Губинское отделение Республиканского Банка крови

- Сумгайытское отделение Республиканского Банка крови

- Лянкяранское отделение Республиканского Банка крови

- Бардинское отделение Республиканского Банка крови

- Ширванское отделение Республиканского Банка крови

- Мингячевирское отделение Республиканского Банка крови.

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