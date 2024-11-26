UNEC расширяет экспорт образования (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC ), профессор Адалат Мурадов посетил Университет Патры (UPATRAS), Греция.



На встрече с ректором Университета Патры проф. Христосом Бурасом были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя университетами. По итогам обсуждений была достигнута договоренность UNEC о начале совместной магистерской программы в Университете Патры, являющимся 3 лучшим университетом Греции в международном рейтинге QS и 761-770 лучшим университетом в мире, в котором учатся около 30 тысячи студентов. Оба ректора подписали меморандум о совместной подаче заявки на соответствующий грантовый проект для финансирования программы. Также было принято решение о привлечении в UNEC профессоров, находящихся в творческом отпуске, и начать обмен студентами и преподавателями в университете Патры.