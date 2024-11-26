БАКУ /Trend/ - Работы на станции метро "Джафар Джаббарлы" близятся к завершению.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил журналистам заместитель председателя Закрытого акционерного общества "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

Он отметил, что на станции уже устанавливаются элементы покрытия.

"Учитывая, что станция "Джафар Джаббарлы" является одной из самых важных станций, связанных с разделением линий в последующие периоды, были выполнены все капитальные ремонтные работы. Все оставшиеся работы будут завершены в кратчайшие сроки, и станция будет передана в эксплуатацию для обслуживания пассажиров", - добавил он.

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