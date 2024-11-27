БАКУ /Trend/ - В Азербайджане муниципалитетам предлагается осуществлять сборы в безналичном порядке.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О безналичных расчетах", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По статье 3.4.1 закона сбор налогов осуществляется в безналичном порядке. Это положение также распространяется на муниципальные налоги.

Согласно предложенной поправке к закону, также предлагается осуществлять в безналичном порядке расчеты по оплате услуг и другим сборам, уплачиваемым муниципалитетам.

Изменения будут способствовать электронизации формирования и исполнения муниципального бюджета и тем самым обеспечению прозрачности, повышению эффективности исполнения местного бюджета и использования денежных средств.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!