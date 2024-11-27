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Создана экспертная группа ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

Общество Материалы 27 ноября 2024 16:34 (UTC +04:00)
Создана экспертная группа ЦИК Азербайджана в связи с муниципальными выборами

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - При Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана создана экспертная группа с целью расследования жалоб на действия (бездействие) и решения, нарушающие избирательные права граждан на муниципальных выборах.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года.

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