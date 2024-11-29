В Азербайджане выдана аккредитация 4 университетам

БАКУ /Trend/ - Результаты институциональной аккредитации Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского университета туризма и менеджмента, Бакинского университета бизнеса и Западно-Каспийского университета были признаны "в основном соответствующими" и аккредитованы на следующие 5 лет.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании (АОКО).

Было отмечено, что в связи с этим 28 ноября состоялось IV заседание Совета по аккредитации Министерства науки и образования.

"На заседании были обсуждены результаты итоговой оценки институциональной аккредитации в 5 высших учебных заведениях (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский университет туризма и менеджмента, Бакинский университет бизнеса, Западно-Каспийский Университет и Гянджинский государственный университет) в соответствии с "Графиком проведения аккредитации высших учебных заведений на 2024 календарный год" Агентства по обеспечению качества образования, были представлены итоговые отчеты, подготовленные соответствующими комиссиями.

В соответствии с результатами голосования, проведенного по итогам обсуждения, было принято решение аккредитовать Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский университет туризма и менеджмента, Бакинский университет бизнеса и Западно-Каспийский университет на следующие 5 лет, считая результаты институциональной аккредитации "в основном соответствующими".

В связи с тем, что результат институциональной аккредитации Гянджинского государственного университета был признан "частично соответствующим", было принято решение продлить срок действия настоящего свидетельства об аккредитации на следующие 2 года и провести повторную аккредитацию указанных учебных заведений через 1 год.

В продолжение завершающегося процесса аккредитации высшие учебные заведения должны разработать и представить Агентству план действий по выполнению данных рекомендаций в течение следующих 6 месяцев",- говорится в сообщении Агентства.

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