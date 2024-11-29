Милли Меджлис утвердил поправку к Соглашению о совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг"

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) утвердил поправку к Соглашению о совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг"

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о принятии, утверждении и разрешении на реализацию "Второго приложения к Соглашению о совместной разработке месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи от 14 сентября 2017 года".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!