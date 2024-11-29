В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Общество национального просвещения", действующее в городе Уральск (Казахстан), провело Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие члены Совета старейшин организации, молодежного объединения, представители регионального филиала Ассамблеи народа Казахстана, представители диаспоры и местные жители.

На мероприятии были представлены сувениры, музыкальные инструменты, костюмы, отражающие культуру Азербайджана, были продемонстрированы национальные танцы.

В завершение активистам диаспоры были вручены благодарственные письма.

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