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В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 29 ноября 2024 16:03 (UTC +04:00)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Общественное объединение "Общество национального просвещения", действующее в городе Уральск (Казахстан), провело Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие члены Совета старейшин организации, молодежного объединения, представители регионального филиала Ассамблеи народа Казахстана, представители диаспоры и местные жители.

На мероприятии были представлены сувениры, музыкальные инструменты, костюмы, отражающие культуру Азербайджана, были продемонстрированы национальные танцы.

В завершение активистам диаспоры были вручены благодарственные письма.

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В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
В Уральске прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)
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