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Право на возвращение является неотъемлемой частью международного права - представитель МИД Азербайджана

Общество Материалы 2 декабря 2024 16:07 (UTC +04:00)
Право на возвращение является неотъемлемой частью международного права - представитель МИД Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Фундаментальное право человека - право на возвращение является неотъемлемой частью международного права.

Об этом сказал начальник Управления международной безопасности министерства иностранных дел Азербайджана Самир Беджанов во время общественных слушаний в Милли Меджлисе на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан", сообщает Trend.

Он отметил, что принятые до сих пор на международном уровне документы создают прецедент для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

"Возвращение беженцев в свои дома осуществляется как в форме репатриации, так и в форме реинтеграции", - отметил он.

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