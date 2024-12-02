Обнародовано количество мин, обезвреженных в прошлом месяце на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проводимых в ноябре на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Trend в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 456 противопехотных мин, 85 противотанковыех мин, 2274 неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что 4707,4 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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