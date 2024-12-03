Студенты UNEC заняли 2 место в регионе и 32 место в мире в Глобальном соревновании по торговле Bloomberg

БАКУ/Trend/ - Студенты Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) победили в Глобальном соревновании по торговле Bloomberg (Bloomberg Global Trade Challenge) конкурсе.

В этом году в престижном международном соревновании, в котором приняло участие рекордное количество участников, за победу в составе 2453 команд боролись 10 240 участников, представляющих 396 высших учебных заведений. В глобальном соревновании, в котором приняли участие в общем 46 стран и было осуществлено 65.287 торговых операций, из Кавказского региона принял участие только Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

В международном соревновании UNEC с 14 командами соревновался с командами ведущих университетов мира. В ходе соревнования студенты управляли своими виртуальными портфелями в терминале Bloomberg и торговали на реальных финансовых рынках, стремясь получить максимальную прибыль. В 6-недельном соревновании команда UNEC заняла 32-е место среди 2453 команд и стала второй в регионе!

Команду-победитель под руководством директора финансовой лаборатории Bloomberg UNEC Саиды Халил представили студенты факультета Финансов и бухгалтерии - Асиман Исазаде (капитан), Захра Мамедзаде и Рена Мамедзаде.