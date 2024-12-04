Количество стран-производителей мин сократилось с 55 до 12 - Хафиз Сафиханов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24-29 ноября состоялась 5-я Обзорная конференция государств-участников Конвенции о запрете использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин, и об их уничтожении состоялась в городах Камбоджи Сиемреап и Ангкор.

Как передает Trend, об этом сказал председатель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов в ходе своего выступления на обзорной конференции, посвященной итогам прошедшего в Сиемреапе и Ангкоре саммита "Мир, свободный от мин" и отчету Landmine Monitor Report 2024.

Он сообщил, что в конференции приняли участие представители государств-членов этой Конвенции, государств-наблюдателей, включая Азербайджана, Агентства ООН, международных организациц, занимающихся проблемами мин, многочисленных компании по разминированию, жертвы мин из разных стран и представители СМИ.

Основными обсуждаемыми вопросами стали выполнение требований Конвенции, комплексное решение проблем жертв мин и осуждение поставок мин Украине со стороны США. Конференция приняла план действий на следующие 5 лет, а некоторые государства подписали политическую декларацию.

"Азербайджанская Республика была представлена на этой конференции на официальном уровне. Кроме того, два члена нашей организации участвовали в качестве представителей НПО. У нас состоялись встречи с представителями многочисленных стран и международных организаций, мы приняли участие и в других мероприятиях. Участникам конференции была предоставлена информация о минных проблемах. Также им были предоставлены отчеты, подготовленные нашей организацией, даны ответы на интересующие их вопросы", - отметил он.

Х.Сафиханов подчеркнул, что в ходе конференции общественности был представлен отчет Landmine Monitor Report 2024 Международного движения за запрещение противопехотных мин - Коалиции по кассетным боеприпасам.

"Это 25-й по счету ежегодный отчет, охватывающий все аспекты противоминной деятельности в мире. В докладе отмечается, что за 27 лет, прошедших с момента подписания настоящей Конвенции, 164 государства (80 процентов стран мира) стали членами Оттавской конвенции. Еще 33 государства, в том числе страны Южного Кавказа, не присоединились к этой конвенции.

После принятия настоящей Конвенции страны, являющиеся и не являющиеся ее членами, выделили значительные средства на деятельность по борьбе с минами. Это демонстрирует мощную преобразующую силу партнерства, воплощенную в договоре о гуманитарном разоружении. Однако растущее число глобальных кризисов и растущий спрос на другие расходы делают ситуацию еще более опасной.

По-прежнему остаются проблемы, вызванные минами в 58 странах мира. Считается, что загрязнение, вызванное самодельными минами, существует как минимум в 25 государствах-членах. За последний год было расчищено 281,50 квадратных километра территории и обнаружено и уничтожено 160 566 противопехотных мин. 94 государства-члена Конвенции уничтожили 55 миллионов запасных мин. В настоящее время две страны с наибольшими запасами мин - это Греция и Украина", - отметил он.

По его словам, ни одно из государств-членов конвенции за отчетный период не применяло противопехотные мины. Имеются факты применения противопехотных мин 4 странами, не входящими в Конвенцию - Мьянмой, Россией, Ираном и Северной Кореей.

"Количество стран-производителей мин сократилось с 55 до 12. Всего 12 государств, не являющихся членами Конвенции, остаются в списке производителей или покупателей противопехотных мин: Армения, Китай, Куба, Индия, Иран, Мьянма, Северная Корея, Южная Корея, Пакистан, Россия, Сингапур и Вьетнам.

В последнем отчете отмечается, что 5757 человек в 53 странах мира стали жертвами мин и взрывоопасных остатков войны. Из них 1983 человека погибли, 3663 получили ранения, статус 111 человек неизвестен. 84 процента жертв мин (4335 человек) - гражданские лица, из них 37 процентов (1498 человек) - дети. 81 процент жертв мин - мужчины и мальчики. 833 взрыва были вызваны противопехотными минами, это самый высокий показатель, зафиксированный с 2011 года, и это касается Украины", - добавил председатель.

Напомним, что 3-4 декабря 1997 года в столице Канады Оттаве была подписана Конвенция о запрете использования, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Конвенция вступившала в силу 1 марта 1999 года.

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