В родной город Шуша вернулись еще 48 семей

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает в среду Trend, очередная группа бывших вынужденных переселенцев, выехавшая утром 4 декабря прибыла в город Шуша.

На этом этапе в город Шуша вернулось еще 48 семей в составе 164 человек.

Группа бывших вынужденных переселенцев состояла из семей, временно поселившихся в различных районах республики в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в эти районы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных учреждений, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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