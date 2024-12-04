2024 год стал памятным для города Шуша - Фарид Гаибов

ШУША /Trend/ - 2024 год стал памятным для города Шуша.

Об этом сказал журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов после церемонии закрытия международной программы "Молодежная столица ОИС Шуша - 2024", сообщает Trend.

Он отметил, что в Шуше в течение года проводились различные мероприятия.

"Молодежь из стран-членов Организации исламского сотрудничества выступила здесь с интересными мероприятиями. Как вы знаете, также в этом году в Шуше совместно с ИСЕСКО был организован международный форум "By Youth For Youth", - сказал министр.

Ф.Гаибов подчеркнул, что на проводимых Азербайджаном масштабных мероприятиях азербайджанская молодежь проявляет активность. Так, молодежь проявила активность в мероприятиях в рамках программы "Молодежная столица Организации тюркских государств - город Лянкяран", а также в мероприятиях COP29.

"Мероприятия, связанные с молодежью, проводятся при поддержке государства. Президент Ильхам Алиев всегда с большим вниманием и заботой относится к молодежи", - сказал министр.

Напомним, что в октябре 2023 года на 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного Форума ОИС город Шуша, жемчужина Карабаха, был объявлен "Молодежной столицей" Организации исламского сотрудничества на 2024 год. 17 апреля 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша молодежной столицей Организации исламского сотрудничества на 2024 год".

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