Благодаря образованию детей и их активному участию во всех процессах можно сформировать более устойчивую среду - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Благодаря образованию детей и их активному участию во всех процессах можно сформировать более устойчивую среду.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на VI Общереспубликанском форуме детей Азербайджана.

По ее словам, обсуждать важнейшие вопросы нашего настоящего и будущего, делиться своими мыслями и инициативами, объединять усилия для построения лучшего и безопасного общества — это прекрасная возможность.

"В настоящее время активизированы работы по восстановлению освобожденных от оккупации земель Карабаха, разминированию территорий, созданию новой инфраструктуры и строительству новых населенных пунктов", сказала она.

Б.Мурадова отметила, что спустя 30 лет, семьи бывших вынужденных переселенцев и их дети возвращаются на родину.

"Проводятся активные мероприятия по расселению. В то же время реализуются новые экономические, социальные проекты и наблюдается большой подъем. Конечно, вся эта работа призывает нас объединиться для достижения более конкретных, далеко идущих целей, определения политики с учетом быстро меняющихся реалий. Так же, как новая жизнь открывает новые возможности, она требует создания новых, более гибких и динамичных платформ для совместной работы", - подчеркнула Б.Мурадова.

Председатель также отметила, что сохранить и передать будущим поколениям все социальные, экономические и культурные достижения, все богатства, в том числе и природные является долгом каждого гражданина Азербайджана.

"Стоит отметить, что после обеспечения суверенитета, перед Азербайджаном открылись более широкие возможности для выполнения этих задач. Создание зон зеленой энергии, восстановление окружающей среды и создание устойчивых к изменениям климата механизмов в настоящее время находятся в числе приоритетов по всей стране, включая освобожденные от оккупации земли. Это связано с тем, что в настоящее время изменение климата во всем мире, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды являются серьезными проблемами. Но мы верим, что благодаря экологическому просвещению, воспитанию детей и обеспечению их активного участия во всех процессах в жизни страны, а также на международной арене, мы сможем перенести это в будущее, сформировав более благоприятную и устойчивую среду. По этой причине тема сегодняшнего форума была определена как дети и экология",- добавила она.

Отметим, что 5 декабря при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и министерства науки и образования Азербайджана в Баку проходит VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана.

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