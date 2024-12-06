В грузинском селе Габал прошло мероприятие, посвященное Илье Чавчавадзе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Габал Лагодехского района Грузии при поддержке и в рамках проектов Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики "Центр развития Габал" провел круглый стол, посвященный выдающемуся писателю, поэту, публицисту и общественному деятелю Илье Чавчавадзе.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Азербайджанская и грузинская интеллигенция, молодежь и школьники приняли участие в мероприятии, состоявшемся в "Доме юстиции" села Габал.

Директор Центра Явер Мамедов в своем выступлении отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению культурных связей между азербайджанцами и грузинами, содействию диалогу. Он рассказал о том, что Илья Чавчавадзе питал большое уважение к азербайджанцам и опубликовал несколько статей об их национальных особенностях.

Учитель грузинского языка Центра Телли Гиясова рассказала участникам мероприятия о жизни и творчестве великого грузинского мыслителя.

Грузинская интеллигенция района в своих выступлениях выразила восхищение большим интересом азербайджанской молодежи к жизни и творчеству Ильи Чавчавадзе, надежду на дальнейшее развитие и укрепление будущих отношений между Грузией и Азербайджаном.

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