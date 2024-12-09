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На муниципальных выборах зарегистрированы уполномоченные представители пяти партий

Общество Материалы 9 декабря 2024 16:33 (UTC +04:00)
На муниципальных выборах зарегистрированы уполномоченные представители пяти партий

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На муниципальных выборах в Азербайдажне, назначенных на 29 января 2025 года, зарегистрированы уполномоченные представители еще пяти партий.

Как в понедельник Trend, об этом было сказано на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, проходящем 9 декабря.

Было отмечено, что зарегистрированы уполномоченные представители партии "Ени Азербайджан", Партии национальной независимости Азербайджана, партии "Беюк Гуртулуш", Партии демократических реформ и партии "Умид".

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