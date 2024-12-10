Стало известно, скольким лицам в Азербайджане была назначена инвалидность в текущем году

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь 2024 года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана назначило инвалидность 44,7 тысячи лицам.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 22,2 тысячи из них получили первоначальную инвалидность, 22,5 тысячи - повторную.

После назначения инвалидности через электронную систему этим лицам в проактивном порядке назначены социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии) по инвалидности.

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