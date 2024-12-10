В Азербайджане устанавливается новое правило о привлечении военнослужащих запаса к военным сборам

БАКУ /Trend/ - Законопроект о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" одобрен Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в третьем чтении.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом был включен в повестку заседания парламента Азербайджана, проходящего 10 декабря.

Согласно законопроекту, военнослужащие могут быть вызваны на военные сборы во время пребывания в запасе в следующем порядке:

– находящиеся в резерве первой степени - до пяти раз на срок до двух месяцев каждый раз, а военнослужащие, уволенные в запас с действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти и переведенные в резерв соответствующего органа исполнительной власти - до десяти раз на срок до двух месяцев каждый раз, но не чаще одного раза в течение года;

– находящиеся в резерве второй степени - до трех раз на срок до двух месяцев за раз, но не чаще одного раза в течение года;

– находящиеся в резерве третьей степени - один раз на срок до одного месяца.

Согласно законопроекту, резервные летчики первого класса, помимо указанных в этой статье военных учений, могут быть вызваны на сборы до 40 дней, до пяти раз в течение срока пребывания в резерве первой степени, а также для прохождения летной подготовки.

Количество военнослужащих, которые будут привлечены к сборам, определяется соответствующим органом исполнительной власти по представлению соответствующего органа исполнительной власти. Соответствующий орган исполнительной власти определяет количество военнослужащих, которые будут привлечены к участию в сборах, по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно проекту, общая продолжительность пребывания на сборах военнослужащих, уволенных с действительной военной службы в соответствующий орган исполнительной власти и переведенных в резерв соответствующего органа исполнительной власти, не может превышать 30 месяцев, а общая продолжительность пребывания на сборах других военнослужащих, находящихся в запасе - 18 месяцев.

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