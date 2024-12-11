Азербайджан избран членом Комитета по контролю за управлением ВОЗЖ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика избрана членом Комитета по контролю за управлением Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ).

Как передает в среду Trend, об этом сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что в Комитете представлены в общей сложности 16 государств, включая Азербайджан, Китай, Австралию, Австрию, Норвегию, Ирландию, Канаду, Чили.

Целью Комитета, созданного в этом году на 91-й сессии высшего генерального совета ВОЗЖ, является обновление нормативных документов Организации, проведение мониторинга и совершенствование состояния финансового управления и регулирования приоритетных вопросов в этой области в мире.

Работа Комитета будет координироваться секретариатом, расположенным в штаб-квартире ВОЗЖ. Предполагается проведение различных встреч между представителями стран-членов, а также участие консультантов и экспертов в соответствующих областях. Комитетом будет подготовлен и представлен руководству ВОЗЖ "Отчет о результатах оценки по институциональному, техническому и финансовому менеджменту".

Нашу страну в Комитете по контролю за управлением будет представлять представитель Азербайджана в ВОЗЖ, заведующий отделом здоровья животных и биологической безопасности Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики, главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев.

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