Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 декабря находящаяся с визитом в Баку одна из легенд мирового футбола Лионель Месси и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, встретившись с директором Центра Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым, гости также посетили выставки, представленные в Центре.

Лионель Месси и его товарищи по команде ознакомились с коллекцией ковров под названием "Азербайджанский ковер – танец петель", "Выставкой классических автомобилей" и другими экспозициями.