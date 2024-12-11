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Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)

Общество Материалы 11 декабря 2024 17:09 (UTC +04:00)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Фото: Центр Гейдара Алиева

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 11 декабря находящаяся с визитом в Баку одна из легенд мирового футбола Лионель Месси и его товарищи по команде Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает в среду Trend, встретившись с директором Центра Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым, гости также посетили выставки, представленные в Центре.

Лионель Месси и его товарищи по команде ознакомились с коллекцией ковров под названием "Азербайджанский ковер – танец петель", "Выставкой классических автомобилей" и другими экспозициями.

Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
Месси и его товарищи по команде в Центре Гейдара Алиева! (ФОТО)
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