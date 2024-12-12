БАКУ /Trend/ - В бакинском метро произошел сбой в движении поездов.

Как передает Trend, об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он сказал, что из-за вероятной неисправности двери одного из вагонов поезда, курсирующего по направлению "Дарнагюль-Бакмил", пассажиры были высажены.

"В соответствии с графиком было принято решение провести технический осмотр поезда, который должен был следовать от станции "Бакмил" до электродепо "Нариманов", непосредственно в депо", - отметил Б.Мамедов.

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