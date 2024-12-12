В Ханкенди прошло мероприятие, посвященное дню памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди прошло мероприятие, посвященное Дню памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, на церемонии памяти, организованной Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, минутой молчания была почтена память Гейдара Алиева.

Выступивший на мероприятии специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов назвал поднятие флага Азербайджана и новость об освобождении от оккупации города Ханкенди, самым большим подарком как на 100-летие Гейдара Алиева, так и для народа.

Сегодня, наряду с Ханкенди, Ходжалы и Агдере, свободен и Восточный Зангезур. Освободив земли, которые многие годы находились под оккупацией, Президент Ильхам Алиев осуществил самую большую мечту Гейдара Алиева.

Другие представители интеллигенции подчеркнули особое место великого лидера Гейдара Алиева в истории государственности Азербайджана, как архитектора независимого Азербайджана, основоположника современного государственного управления и идеологии азербайджанства.

Также был показан видеоролик о выступлении Гейдара Алиева, отражающий его мнение о Карабахе, о проделанной в то время работе в Ханкенди. В мероприятии также приняли участие сотрудники Карабахского университета, директор средней школы №4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди, руководители администраций и организаций, жители Ханкенди и Ходжалы.

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