Срок службы некоторых дипломатов может быть продлен

БАКУ /Trend/ - Возрастной предел пребывания на дипломатической службе сотрудников дипломатической службы, назначенных на должность органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, не устанавливается.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, возрастной предел пребывания на дипломатической службе сотрудников дипломатической службы, назначенных на должность органом (учреждением), установленным соответствующим органом исполнительной власти, составляет 65 лет.

Срок пребывания на службе сотрудников дипломатической службы, достигших возраста 65 лет, может быть продлен руководителем органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти не более чем на 1 (один) год каждый раз не более 5 лет. В соответствии с этим количество сотрудников дипломатической службы, которым продлен срок пребывания на службе, не должно превышать 15 (пятнадцати) процентов от общей численности штатных единиц органов дипломатической службы.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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