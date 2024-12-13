Парламент Азербайджана одобрил изменения в ряд законов в первом чтении

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении законопроект о внесении изменений в законы «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике», «О валютном регулировании», «О военном и гражданском оружии», «О товарных знаках и географических указаниях», «О нотариате», «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении», «О лотереях», «О государственном реестре недвижимости» и «О средствах массовой информации».

Как передает Trend, законопроект был включен в повестку пленарного заседания парламента, состоявшегося 13 декабря.

Одна из поправок в закон «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике» связана с включением положения о том, что выписки из государственного реестра недвижимого имущества вместо предоставления в бумажном виде выдаются через портал «Электронное правительство». В поправках к закону «О валютном регулировании» предусматривается, что при возможности получения документов от соответствующих государственных органов (учреждений) через информационную систему "электронного правительства" эти документы или сведения не должны запрашиваться у заявителя.

В законе «О нотариате» термин «портал «электронное правительство» заменен на «Информационную систему электронного правительства». Аналогичные изменения внесены в законы «Об исполнительных лицах» и «Об исполнении». В поправке к закону «О лотереях» установлены новые требования по вводу идентификационного номера налогоплательщика.

В поправках в закон «О средствах массовой информации» определены правила относительно того, какие документы не подлежат истребованию у заявителя, при возможности получения документов от соответствующих государственных органов (учреждений) через информационную систему "электронного правительства".

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.